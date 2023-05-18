عقيلة: أتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

عقيلة: الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزًا قبل نهاية يونيو المقبل

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب:” أتوقع أن تصل لجنة 6+6 إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي، مؤكدا أن المطالبة بقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات هو “ضحك على الليبيين”.

وأضاف عقيلة، في لقاء متلفز، أن الإعلان الدستوري هو حل مؤقت إلى حين إنشاء دستور رسمي للبلاد، متابعا:” في ليبيا لا يوجد أحزاب حقيقة إلى الآن والقوة الفاعلة هي الأعراف الاجتماعية من مشايخ وحكماء للمناطق”.

وشدد على ضرورة خروج كافة المقاتلين والمرتزقة الأجانب فورًا، مطالبا بعدم إقصاء أحد من الترشح إلى الانتخابات والقاضي هو الصندوق.

ودعا عقيلة، الليبيين إلى الابتعاد عن اختيار المرشحين وفق قبائلهم، متوقعا أن الانتخابات ستجرى قبل نهاية السنة نسبة كبيرة.

وأوضح:” يجب أن تكون هناك جهة محايدة تشرف على الانتخابات لضمان نجاحها وقبول جميع الأطراف بنتائجها”.