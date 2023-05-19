المستشار صالح: المطالبة بقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات هو ضحك على الليبيين

اعتبر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن المطالبة بإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات هو من أجل ما وصفه بالضحك على الليبيين، لوجود إعلان دستوري أجريت به انتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب.

المستشار صالح وعبر تصريحات صحفية، توقع بنسبة كبيرة أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية السنة، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك جهة محايدة تشرف على الانتخابات لضمان نجاحها وقبول جميع الأطراف بنتائجها.

وأضاف المستشار صالح أنه لا يوجد في ليبيا أحزاب حقيقة إلى الآن، وأن القوة الفاعلة هي الأعراف الاجتماعية من مشايخ وحكماء للمناطق، داعياً الليبيين إلى الابتعاد عن اختيار المرشحين وفق قبائلهم.