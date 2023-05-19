| إيطاليا: سفينة إنسانية تنقذ 71 مهاجرًا فروا من ليبيا

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2023/05/18 على الساعة 21:12

: أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية إنقاذ جديدة تمت في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.وأضافت المصادر ذاتها، أنه “تم إنقاذ 71 شخصًا فروا من ليبيا في المياه الدولية، من قبل طاقم السفينة (لويز ميشيل)”، حسب وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

وذكرت المصادر الأمنية أن “البلاغ عن القارب الذي كان يواجه مخاطر، ورد من قبل طائرة الرصد (كولبريه2)”. واختتمت بالقول إن “من بين المهاجرين هناك امرأة حامل أيضاً”. يذكر أن سفينة (لويز ميشيل) كانت تابعة لقوات البحرية الفرنسية، بينما تستخدمها الآن منظمة إنسانية تحمل الاسم ذاته.