العرفي: توجّه حقيقي لتشكيل حكومة جديدة مصغّرة تعمل بالتوازي مع لجنة (6+6)

الوطن- رصد

كشف مجلس النواب عبدالمنعم العرفي عن توجّه حقيقي من قبل رئاستي مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة مصغّرة تعمل بالتوازي مع لجنة (6+6)؛ وهو ما دعا إليه رئيس مجلس الدولة في تعليقه على قرار إيقاف “باشاغا” .

وأضاف العرفي أن الاتجاه الدولي بتشكيل حكومة جديدة؛ ناتج من اتجاه ليبـي خاصّة وأن باشاغا لم يستطع العمل داخل العاصمة طرابلس ولم يستطع تقديم الخدمات حتى في المناطق التي تأتي تحت سيطرة حكومته؛ وهو الأمر الذي ينطبق على “عبد الحميد الدبيبة” الذي لم يستطع تقديم خدماته إلى كافة ربوع ليبيـا رغم سيطرته على مفاصل الدولة كمصرف ليبيـا المركزي ما رسّخ فعليا انقسام الدولة الليبيـة سياسيا ومؤسّساتيا.

وتابع ” الحلّ يكمن بتشكيل حكومة جديدة مدتها 18 شهرا؛ تعمل فقط على تقديم الخدمات للمواطنين وتعمل على تجهيز البلاد نحو إجراء الانتخابات والإشراف عليها”.