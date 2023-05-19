السايح يبحث مع رئيس «الرصد الإعلامي» مكافحة التضليل خلال الانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، الخميس، جلال عثمان، رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة، وذلك بمقر المفوضية.

وناقش الاجتماع- الذي يأتي استكمالاً لورشة العمل التي جمعت المفوضية و الهيئة بتونس في بداية شهر أبريل الماضي- أوجه التعاون مجال مكافحة التهديدات الرقمية خلال الانتخابات.

ولفت بيان المفوضية، إلى أن اللقاء يأتي في إطار خطة مؤسسية لحماية المسار الانتخابي من الأخبار المضللة وخطاب الكراهية، وخاصة في الفضاء الافتراضي.

وخلص الاجتماع، إلى ضرورة العمل على تكوين شبكة لمكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية أثناء الانتخابات من خلال منصات التحقق الليبية، وبعض منظمات المجتمع المدني الليبية ذات الخبرة في مجال مكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية.