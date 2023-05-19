| وزير الدفاع الإيطالي: استقرار ليبيا أمرًا ضروريًا

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2023/05/18 على الساعة 20:44

: شدّد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، اليوم الخميس، على أن استقرار ليبيا أمر ضروري، حسبما أفادت وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

جاء ذلك في إحاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين، حيث أكد أن استقرار ليبيا أمر ضروري.

وقال كروزيتو: “لقد حققنا حتى الآن القليل جدًا مقارنة بالجهود المبذولة” في ليبيا، مشيرًا إلى البعثات المختلفة التي ستشارك فيها إيطاليا في ليبيا عام 2023 على المستويين الوطني والدولي والأوروبي.

وأضاف من بين هذه البعثات، مهمة “المساعدة والدعم الثنائية” “المعاد صياغتها”، ومهمة البحر الأبيض المتوسط الآمنة، والتي تم تأكيد الجهاز البحري الذي أعد من أجلها لمكافحة الاتجار غير المشروع، ومهمة إيريني، التي سيستمر استضافة قيادتها العملياتية في روما و”يوبام ليبيا”، التي تهدف إلى تقديم المساعدة في إدارة الحدود.

كما أكد كروزيتو على أن إيطاليا مستعدة للعب دور “الميسر والمنسق” في إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية، حيث يتم تهيئة الظروف.