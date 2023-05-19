باتيلي: اللافي قدم لنا مقترحا للتعاون من أجل دعم العملية الانتخابية

استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبد اللهِ باتيلي، اليوم الخميس، وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وليد اللافي.

وبحسب بيان البعثة الأممية، فإن فريق الاتصال الحكومي قدم مقترحا للتعاون من أجل دعم العملية الانتخابية.

وتم خلال اللقاء اطلاع الممثل الخاص للأمين العام وفريق البعثة على جهود اللجنة الوزارية لحكومة الوحدة الوطنية لدعم الانتخابات، وعلى مختلف الأنشطة التي تم تنفيذها بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وفقا لبيان البعثة الأممية.