| “أعيان المنطقة الغربية” يطالبون بحكومة موحدة تشرف على الانتخابات

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2023/05/18 على الساعة 19:50

: طالب عدد من أعيان وحكماء ومشائخ المنطقة الغربية، اليوم الخميس، خلال لقائهم برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من النواب الممثلين للمنطقة الغربية، بتشكيل حكومة موحدة تشرف على الاستحقاقات الانتخابية.

وخلال اللقاء الذي تم في مدينة القبة، بحث المجتمعون عدداً من الملفات وعلى رأسها مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، داعين إلى “عدم إقصاء أي شخصية من الترشح للانتخابات”.

وحسب المركز الإعلامي لمجلس النواب، “عبر الأعيان والحكماء والمشايخ، عن تثمينهم للدور الوطني الذي يقوم به رئيس المجلس خلال هذه المرحلة الصعبة من تاريخ الوطن، وتناول اللقاء مطالب الشعب بالوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرين عن دعمهم للتغيير من خلال الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق إرادة الشعب الليبي عبر صندوق الانتخابات”.

وأشار المركز إلى أن “هذه الزيارة تعد السابقة الأولى للسادة الأعيان والحكماء والمشايخ بالمنطقة الغربية”.