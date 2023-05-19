الصغير: لا مساس بقرارات تعيين موظفي المجلس الوطني للحريات

طمأن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” عبدالهادي الصغير ” الشباب الذين صدر بحقهم قرارات تعيين بالمجلس الوطني للحريات، بعد إلغاء مجلس النواب كل قرارات تكليف مجالس إدارة المجلس السابقة.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الصغير أكد أن قرارات تعيين الشباب بالمجلس الوطني للحريات سارية المفعول ولا غبار عليها وإجراءاتهم قانونية وسليمة.

وأوضح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن التغيير كان في إدارة المجلس الوطني للحريات وبناء عليه تم تكليف نائب رئيس ديوان مجلس النواب “رسمي بالروين ” بتسيير العمل إلى حين انتخاب مجلس جديد في الجلسة القادمة، وبناء على ذلك فإن الإجراءات سليمة بالنسبة للموظفين ولا يوجد من سيلغي هذه القرارات.