المنقوش لـ«نظيرها الجزائري»: علينا تنسيق المواقف لدعم الاستقرار في ليبيا والسودان

بحثت نجلاء المنقوش، وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، في مدينة جدة، تطورات الأوضاع بالمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الدبيبة، عبر حسابها على موقع التواصل “فيسبوك” إن اللقاء جاء على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بجدة، وفي إطار التشاور المستمر لمناقشة التطورات الإقليمية والدولية.

وعقدت نجلاء المنقوش لقاءً ثُنائيا مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، مساء اليوم الخميس، بحثَا فيه تطورات الأوضاع بالمنطقة وأهمية تنسيق المواقف لدعم الاستقرار في ليبيا والسودان.

وجددا التأكيد على عمق العلاقات الأخوية ودعم برامج التعاون الثنائي بين البلدين.