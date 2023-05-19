منخفض صحراوي.. حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الجمعة 19 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 19 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، لايزال تأثير المنخفض الصحراوي على مناطق غرب ليبيا هذا اليوم بحيث يكون مصحوب بارتفاع فى درجات الحرارة ورياح نشطة مثيرة للاثربة:ويتحرك مساء اليوم ليؤثر على المناطق الشرقية.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً هذا اليوم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل سرعتها على بعض المناطق (50)كلم/ساعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خاصة هذه الليلة ويوم الغد تتحول يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-34)مْ على أقصى الساحل الغربي, وتسجل مابين (36-41) علي باقي المناطق , وتسجل انخفاض ملحوظ بداية من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية علي بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم مابين (35-40)مْ ، ولاتتجاوز (25)مْ على أقصى الساحل الشرقي.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على غدامس والحمادة .

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ تنخفض تدريجياً من يوم الغد علي أغلب المناطق.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-38)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:01)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:04).

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