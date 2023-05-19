استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الصحراوي المثير للغبار والأتربة

الوطن| رصد

تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي الصحراوي خاصة في المناطق الغربية، حيث تنشط سرعة الرياح لتصل إلى 50 كيلو متر في الساعة في بعض المناطق، مثيرة للغبار والأتربة، فيما تبقى الأجواء معتدلة الحرارة في المناطق الشرقية.

ومن المتوقع أن يتحرك المنخفض تدريجياً بدايةً من مساء اليوم نحو الشرق ليؤثر على المناطق الشرقية بارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية مما سيتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية خاصةً يوم الغد.

وتتراوح درجات الحرارة في عموم مناطق ومدن البلاد ما بين 15 إلى 38 درجة مئوية في أعلاها.