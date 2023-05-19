دبيبة يوجه بفتح تحقيقا عاجلا في وفاة مشجع ليبي

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، تعليماته لوزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، بفتح تحقيقا عاجلا، وتقديم نتائج التحقيق في واقعة وفاة مشجع نادي الاتحاد الليبي، جراء إصابته بطلق ناري عقب مباراة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي لكرة السلة الاثنين الماضي.

ولقي مشجع فريق الاتحاد عبد المهيمن الفلاح مصرعه جراء إصابته بطلق ناري، عقب مباراة فريقه أمام الأهلي بنغازي في دور الثمانية لنهائيات دوري كرة السلة بمدينة طرابلس.

ولقيت الواقعة ردود فعل وتضامن واسع من الوسط الرياضي، أندية الاتحاد والأهلي بنغازي والأهلي طرابلس والمدينة، مقدمين التعازي إلى أسرة الشاب وذويه ونادي الاتحاد.