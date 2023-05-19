أبوالغيط: ليبيا تمر بمرحلة جمود سياسي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الأزمة في ليبيا تمر حاليا بمرحلة جمود سياسي.

جاء ذلك خلال كلمة له في اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية المزمع انعقادها بمدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة.

وأضاف أبو الغيط، في كلمته أمس الخميس، أن الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن ما زالت قائمة بدون حل شامل أو تسوية نهائية.

وأكد أبوالغيط، أن حالة الجمود التي تمر بها ليبيا وسوريا واليمن تسمح بمقاربات جديدة وقد حدث بالفعل تحريك المياه الراكدة في عدد من هذه الأزمات”.

وتنطلق القمة العربية، اليوم الجمعة؛ لمناقشة عدد من القضايا العربية على رأسها الحرب في السودان، بينما تشارك سوريا في اجتماعات القمة لأول مرة بعد 12 عاما من الغياب، وذلك بعد قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة له.