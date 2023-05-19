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رياح نشطة على غرب ليبيا مع توقعات بتحركها نحو الشرق بفعل منخفض جوي صحراوي

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

تتأثر المناطق الغربية من ليبيا، اليوم الجمعة، بمنخفض جوي صحراوي يتسبب في ارتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة السرعة إلى قوية أحيانا.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الرياح تصل سرعتها إلى 50 كيلو متر في الساعة على بعض المناطق، مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، وهبوط الرؤية الأفقية.

وأشار إلى أن الأجواء تبقى معتدلة هذا اليوم على المناطق الشرقية، لكنه قال إن من المتوقع أن يتحرك المنخفض تدريجيا بداية من مساء اليوم ناحية الشرق ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح الجنوبية الشرقية.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تبدأ بالانخفاض بدايةً من مساء اليوم على أقصى الساحل الغربي، ويشمل يوم الغد باقي مناطق الشمال الغربي مع رياح غربية فشمالية غربية نشطة السرعة.

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