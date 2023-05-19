عقيلة صالح : لاحل في ليبيا إلا بانتخابات بمشاركة الجميع دون إقصاء

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن الحل الوحيد في ليبيا بإعادة الأمانة للشعب باختيار من يحكمه، عبر الانتخابات، وعدم إقصاء أي ليبي أو تهميشه مهما كانت توجهاته، وترك الخيار للصندوق والشعب الليبي.

كما أكد صالح، خلال استقباله لوفد من مشايخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية، على الدور الوطني للقبائل في كافة أنحاء الوطن لتحقيق أمن واستقرار البلاد، واستعرض عمل مجلس النواب، مؤكدا انجازه لكل ما هو مناط به من أجل تحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وعبر عقيلة صالح، عن سعادته بلقاء الليبيين من كل أنحاء ليبيا، واصفا ليبيا بالقبيلة والأسرة الواحدة ، كما أكد على ضرورة تشكيل حكومة مصغرة واحدة بمدة زمنية محددة 6 أو 8 أشهر مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات بشكل محايد وحفظ أموال الليبيين.

وجدد رئيس مجلس النواب، رفضه للتدخلات الخارجية والقواعد والقوات الأجنبية مطالباً بخروجهم جميعاً كما أكد بأن الليبيين أخوة ولن نعود للحرب والإقتتال مجدداً.