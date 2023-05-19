| وزير إيطالي: روما مستعدة للعب دور “الميسر والمنسق” في إعادة توحيد القوات المسلحة في ليبيا

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2023/05/19 على الساعة 09:25

: أكد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتو، أن استقرار ليبيا ضروري بالنسبة لبلاده، وذلك في إحاطة له أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين في مجلسي النواب والشيوخ الإيطاليين بروما.

وقال كروزيتو إنهم حققوا حتى الآن القليل جدا مقارنة بالجهود المبذولة في ليبيا، مؤكدا استعداد بلاده للعب دور “الميسر والمنسق” في إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية.

كما أكد سفير مصر لدى إيطاليا بسام راضي، أن الوضع يتطلب مزيدا من التنسيق وتبادل المعلومات بين إيطاليا ومصر حول ملفات مثل جرائم الهجرة، والأمن الغذائي والطاقة ومكافحة الإرهاب والأزمة في ليبيا، مشيرا إلى أن أن زعزعة الفوضى في ليبيا هي التي تسبب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، على حد تعبيره.

وحسب وكالة “نوفا” للأنباء الإيطالية، تظهر روما منذ فترة اهتماما بالملف الليبي، حيث قامت الحكومة الإيطالية بزيارة موسعة إلى طرابلس في أواخر يناير الماضي، حيث وقّعت اتفاقية استكشاف وتطوير ومشاركة الإنتاج مع شركة “إيني” الإيطالية للنفط والغاز، التي من شأنها تطوير حقول غاز تقترب احتياطياتها من 6 تريليون قدم مكعب من الغاز، وقدرة إنتاجية ما بين 750 إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.

وفي 4 مايو الجاري، ناقشت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، في روما مع قائد قوات الكرامة “خليفة حفتر”، ظاهرة الهجرة نحو إيطاليا، في وقت تؤكد فيه المنظمة الدولية للهجرة في إيطاليا وجود زيادة حادة في مغادرة قوارب الهجرة من شواطئ المنطقة الشرقية.

وتقول المنظمات إن نحو 17 ألف شخص غادروا ليبيا في أول 4 أشهر، بينهم نحو 10 آلاف شخص غادروا من إقليم برقة شرق البلاد الذي يسيطر عليه خليفة حفتر المدعوم من مجموعة فاغنر الروسية، حسب ذات المصدر.