العرّادي: أدعم بقوة مبادرة الدبيبة للعمل الديني

أيّد عراب فجر ليبيا وعضو الملتقى السياسي عبدالرزاق العرادي، المبادرة التي أعلن عنها رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بشأن العمل الديني في ليبيا.

وقال العرادي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “أدعم هذه المبادرة وبقوة، فالدولة مؤتمنة على دين الشعب وفوضى المؤسسات واستيراد الفتاوي يجب أن تنتهي”.

وأضاف: “ياريت يتم توسيع دائرة التشاور مع أهل التخصص الديني والإداري والمالي والاجتماعي ومراكز البحوث وغيرها قبل إطلاق المبادرة”.

وكانت مصادر كشفت لـ”الساعة 24″ أن وليد اللافي المعروف بولائه لدار الإفتاء هو صاحب مبادرة نظام العمل الديني التي أعلن عنها الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء أول من أمس الأربعاء.

وأوضحت المصادر أنه بموجب هذا المقترح فإن وليد اللافي ودار الإفتاء سيكونان من صلاحيتهما تحديد وتوجه عمل جميع المؤسسات الدينية، وبتحكمان في هيئة الأوقاف الإسلامية وصناديق الزكاة وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية وجميع المساجد وكليات الشريعة والمعاهد الدينية والزوايا الصوفية.

وأضافت المصادر: “سيتم تشكيل لجنة استشارية ملزمة للإشراف على عمل رئيس الهيئة الشيخ محمد العباني والمعروف بانتمائه للتيار السلفي، وسيتم اختيار أئمة المساجد بموجب امتحان للقبول يخضعه له المتقدمون وتجريه لجنة مشتركة من الأوقاف ودار الإفتاء ومشائخ من الزوايا الصوفية بزليتن”.

وأشارت المصادر إلى أن وليد اللافي سينشئ هيئة مستقلة للوقف تتولى إدارة الأوقاف في ليبيا والتي تبلغ قيمتها السوقية مئات الملايين فقط في طرابلس.