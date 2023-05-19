انتشار أمني موسع لضبط الأمن وملاحقة المطلوبين في طرابلس

أخبار ليبيا 24

شهدت طرابلس انتشارا أمنيا واسعا، ليل الخميس، لمفارز أمنية من مكونات مديرية الأمن رفقة الأجهزة الأمنية المختلفة، هدفه ضبط الأمن وملاحقة المطلوبين.

وتخلل الانتشار الأمني إقامة استيقافات وتفتيش، إذ قامت العناصر الأمنية، بالتأكد من هوية المارة والتأكد من صلاحية وقانونية إجراءات تسجيل المركبات الآلية، فيما جرى تحرير محاضر ضبط بحق مُخالفين، وفق ما ذكرت مديرية أمن طرابلس.

وفي السياق انعقد اجتماعا أمنيا لتنسيق الجهود والتجهيز لإعداد خطة أمنية مشتركة لضبط الأمن وفرض السيطرة الأمنية على جنوب العاصمة ومراعاة بسط الأمن لاسيما في المناطق شبه النائية والزراعية.

وعقد الاجتماع في حضور مدير أمن طرابلس اللواء خليل وهيبة وضباط عن اللواء 111 مجحفل وضباط من جهاز دعم المديريات وضباط عن مكونات المديرية المختصة بالعمل الأمني.

وعقد الاجتماع بهدف التصدي للجريمة والمجرمين الذين يستغلون المناطق الزراعية بطريق المطار، للإفلات من مراقبة الدوريات الأمنية. وبحث الاجتماع تكاتف الجهود والتنسيق والتعاون التام لحفظ الأمن العام بالمنطقة.