الدبيبة يصدر تعليماته بضرورة العمل على محاربة تسريب الأسئلة والغش

ليبيا – تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الخميس، المركز الوطني للامتحانات، للوقوف على استعداداته للامتحانات النهائية لطلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية.

الدبيبة تابع رفقة وزير التربية والتعليم موسى المقريف، ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، ومدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، ووزير الشباب فتح الله الزني، أعمال الطباعة والتجهيز ونقل الأسئلة لكافة المناطق في البلاد.

واطلع الدبيبة على أعمال اللجان الفنية والجدول الزمني للامتحانات الذي أعده المركز، لإنجاز هذا الاستحقاق بشكل مهني.

وأصدر الدييبة تعليماته بضرورة العمل بكل جدية لمحاربة تسريب الأسئلة والغش، وتوفير الأجواء الإيجابية للطلاب، وأهمها زيادة مدة الامتحانات في المواد الأساسية، وأن تكون الأسئلة ضمن المقررات التي درسها الطالب.

وقدم المركز الوطني للامتحانات، عرضا ضوئيا عن منظومة بيانات الطلبة، وأكد مدير المركز أن بيانات كافة الطلبة والتلاميذ في المدارس الليبية قيدت بالمنظومة مع التسلسل الدراسي وبطاقات الدرجات عن السنوات الدراسية.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة تكاتف جهود مؤسسات الدولة كافة لضمان نجاح الامتحانات.

وأعطى الدبيبة تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، لتطوير مرافق المركز وتوفير البيئة المناسبة للعاملين فيه.