إيني الإيطالية: خط أنابيب غاز الشرق الأوسط يتطلب إبرام اتفاقية مع ليبيا وتركيا

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيني” الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، إن خط أنابيب الشرق الأوسط لنقل الغاز من شرق البحر المتوسط إلى أوروبا، يتطلب اتفاقية مع تركيا وليبيا بسبب المذكرة الموقعة بين الجانبين أواخر 2019.

وقال ديسكالزيفي تصريحات نقلها موقع “ديكود 39” الإيطالي: “إيطاليا التي ينبغي أن تتلقى الغاز في المستقبل يمكنها بصعوبة المشاركة في اتفاق سياسي من هذا النوع، ولا يلوح في الأفق في الوقت الحالي”.

وخط أنابيب الغاز «إيست ميد» ينقل الغاز من الحقول الإسرائيلية إلى أوروبا، مرورًا بقبرص واليونان إلى إيطاليا، فيما يبلغ طول البنية التحتية نحو 2100 كيلومتر، منها 1300 كيلومتر في الخارج وحوالي 600 كيلومتر على الشاطئ، وهي مصممة لنقل ما بين 10 و 12 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من الاحتياطيات البحرية لقبرص وإسرائيل إلى اليونان مع خطي بوسيدون، ومشروع ربط بلغاريا واليونان بخط أنابيب ليصل إلى سواحل بوليا الإيطالية.