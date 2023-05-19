امليقطة: قدمنا كامل الدعم في المناطق المنكوبة بتركيا

شاركت ليبيا أمس الخميس في الاجتماع رفيع المستوى بشأن استعراض منتصف المدة لإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث “2015-2030″، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، وفقا لبيان لهيئة السلامة الوطنية.

ورأس وفد ليبيا عثمان امليقطة رئيس هيئة السلامة الوطنية حيث استعرض خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية أهم برامج الحكومة في مجال الحد من الكوارث الطبيعية والتحديات التي تواجه البلاد وبالأخص منطقة شمال أفريقيا.

وبحسب البيان، أوضح امليقطة أنه رغم التحديات التي تمر بها البلاد إلا أن الحكومة لم تغفل الاهتمام بتعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين سبل التصدي لها، حيث تم إصدار قرار إنشاء اللجنة الليبية الدائمة للحد من مخاطر الكوارث لسنة 2023، والتابعة لهيئة السلامة الوطنية وعضوية كل المؤسسات ذات العلاقة وقد استطاعت الهيئة من خلال لجانها العمل في كامل أنحاء البلاد، وفق قوله.

وذكر بأنه في إطار التعاون الدولي والتكافل لمواجهة مخاطر الكوارث شاركت ليبيا بفريق بحث وإنقاذ ومسعفين وأطباء لتقديم المساعدة في كارثة الزلازل التي ضربت تركيا، إلى جانب تقديم كامل الدعم الممكن في المناطق المنكوبة بها، على حد قول البيان.

وأكد امليقطة على الحاجة الملحة إلى تنفيذ إطار سنداي كجزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والدعوة إلى التحول من إدارة الكوارث وآثارها إلى الحد من مخاطر الكوارث والوقاية والتعافي منها، وزيادة القدرة على الاستجابة والصمود، وخلق شراكات عالمية وتعاون دولي فعال وقوي، وفق تعبيره.