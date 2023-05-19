إجراء 273 عملية جراحية دقيقة واستكشافية خلال أسبوع في مركز بنغازي الطبي

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، إن الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمركز بنغازي الطبي أجرى 273 عملية جراحية دقيقة واستكشافية خلال الفترة ما بين 11 إلى 16 مايو 2023.

وأوضحت الوزارة، أنّه أجريت بأقسام العمليات الرئيسية والطوارئ والنساء والولادة جراحات عدة تمثلت في جراحة المخ والأعصاب والأوعية الدموية والأطفال والتجميل.

وقالت الوزارة، إن العمليات الجراحية شملت تركيب جهاز قسطرة خارجية واستئصال الغدة الدرقية والقولون والمرارة عن طريق المنظار، واستئصال رحم وإزالة لحمية وفتق وأخذ عينة.

ولفتت الوزارة، إلى أن مركز بنغازي الطبي يقدم خدمات طبية لآلاف المرضى من مدن المنطقة الشرقية والجنوبية ويحرص على تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة بتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية وتقديم الرعاية الصحية الأولية والرفع من مستواها باعتبارها الخط الأول لمقاومة المرض.