مستشار الأمن القومي الليبي يجتمع مع سفير روسيا الاتحادية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام بين ليبيا وروسيا

أخبار ليبيا 24

التقى، المستشار إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي في العاصمة التونسية، الخميس، بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا الدكتور حيدر رشيد عبدالله أغانين.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الأمن القومي، إنّه قد جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الملف الليبي.

وأضاف، أنهما بحثا ترتيبات الزيارة المرتقبة التي سيجريها يوشناف إلى موسكو في الأيام القليلة المقبلة للقاء نظيره الروسي وعدد من كبار الشخصيات في البلد.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أصدر في أواخر العام الماضي مرسوما رئاسيا كلف من خلاله أغانين سفيرا مفوضا فوق العادة لدى ليبيا، في ظل خطة روسية لعودة سفارتها في العاصمة طرابلس وقنصليتها في مدينة بنغازي للعمل من جديد.