اللافي وأحمد يتدارسان توحيد مواقف بريطانيا وليبيا دعما للانتخابات الليبية

ليبيا – تدارس عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بالعاصمة البريطانية لندن سبل تعزيز العلاقات بين ليبيا وبريطانيا مع وزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد أن اللافي بحث مع أحمد المعني بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث دور بريطانيا الإيجابي في مسار برلين ودعم العملية السياسية وجهود توحيد المؤسسات في ليبيا.

ووفقا للبيان عبر أحمد عن حرص بلاده على دعم ليبيا في هذه المرحلة والوقوف مع خيارات الليبيين ودعم الجهود المتخذة من قبل المجلس الرئاسي في مسار المصالحة الوطنية الشاملة لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم مع أهمية التشاور والتنسيق السياسي.

وأضاف البيان إن الغرض من هذا التشاور والتنسيق هو توحيد المواقف والجهود الدولية من أجل دعم وحدة ليبيا واستقرارها وإنجاح العملية السياسية فضلا عن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية النزيهة في ظروف آمنة يقبل بنتائجها الجميع.