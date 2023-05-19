“المركزي” يبحث مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العمل المشترك

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عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اجتماعاً مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحضور جميع أعضاء اللجنة المندوبين عن الجهات المعنية بنظام المكافحة في الدولة.

وخلال الاجتماع تم بحث مواكبة أهم التطورات والمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتفعيل آليات التنسيق والتعاون المحلي والدولي للجهات الوطنية ذات العلاقة، وإقرار بعض الإجراءات والسياسات الداعمة لجهود وحدة المعلومات المالية والجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.