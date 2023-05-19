الحويج من تركيا: حكومتنا حققت الاستقرار في ليبيا وجعلتها سوقاً واعدة للاستثمار

التقى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد الحويج، في تركيا، رجال الأعمال وأصحاب الشركات التركية، لاستئناف الشركات التركية أعمالها في ليبيا، بما يتماشى مع خطة عمل الحكومة.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس رجال الأعمال الليبي التركي مرتضى قرنفيل والقنصل العام صلاح الدين الكاسح و الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية إسطنبول عمر درهوب.

وناقش الاجتماع، وضع الشركات التركية العاملة بدولة ليبيا وتذليل الصعوبات في استئناف الشركات التركية لأعمالها في ليبيا بما يتماشى مع خطة عمل حكومة الوحدة الوطنية، وخاصةً بما تشهده ليبيا من استقرار كبير في ظل حكومة الوحدة الوطنية والتنمية باعتبار الاقتصاد الليبي هو الاقتصاد العربي الأكثر نمو لعام 2023، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.

وأكد حويج، أن نهوض الاقتصاد الليبي يكمن في تحقيق التعاون والتكامل مع القطاع الخاص والمشاركة الدولية.

وشدد الحويج، على ضرورة عقد اجتماع في الفترة القريبة بدولة ليبيا يضم الشركات التركية والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ومجلس أصحاب الأعمال الليبي واتحاد الصناعة الليبية والجهات ذات العلاقة لبحث فرص التعاون والاستثمار.