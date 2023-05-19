بسعة 2600 أسطوانة.. عميد بلدية جالو يعلن نجاح العملية التشغيلية الأولى لتعبئة أسطوانات غاز الطهو

ليبيا – أكد عميد بلدية جالو عبد الباسط بازامة، نجاح العملية التشغيلية الأولى لتعبئة أسطوانات غاز الطهو بدوار جالو الحديث،بسعة 2600 أسطوانة غاز للمواطنين.

بازامة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما، أشار إلى أن البلدية وفرت الإمكانات اللوجستية من حيث تخصيص مساحة لإقامة مشروع مستودع الغاز بدوار جالو الحديث.

وقال إن أولى شاحنات نقل الغاز من شركة البريقة وصلت إلى المستودع الذي يضم خزانات بسعة 60 ألف لتر.

بازامة بين أن المستودع يكفي لتزويد 2600 أسطوانة للمواطنين بالمناطق القريبة من جالو مثل جخرة وأوجلة.