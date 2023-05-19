‎اللافي يبحث في لندن العلاقات الثنائية مع وزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد

الوطن/ رصد

بحث النائب بالمجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي في لندن العلاقات الثنائية في المملكة المتحدة وسبل تعزيزها مع وزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث.

وأثنى اللافي على العلاقات العميقة بين البلدين الصديقين، والعلاقات التي تربط الشعبين الصديقين، ودور المملكة المتحدة الإيجابي فيمسار برلين، ودعم العملية السياسية، وجهود توحيد المؤسسات.

ومن جهته عبر الوزير حرص بلاده على دعم ليبيا هذه المرحلة، والوقوف مع خيارات الليبين، ودعم الجهود المتخذة في مسار المصالحةالوطنية، من قبل المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا.

حيث تم التأكيد على أهمية التشاور والتنسيق السياسي لتوحيد المواقف، والجهود الدولية من أجل دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وإنجاحالعملية السياسية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة فى ظروف آمنة يقبل بنتائجها الجميع.