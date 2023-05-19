بلدية طرابس: ستتخذ إجراءات صارمة ضد المتسببين في الازدحام المروري

أعلنت بلدية طرابلس المركز تشكيل لجنة مشتركة تختص بحل وفك المختنقات بأغلب الشوارع داخل نطاق طرابلس المركز ووضع حلول فنية عاجلة.

وأوضحت البلدية في بيان أمس الخميس أن اللجنة مشكلة بالشراكة بين وزارة المواصلات وبلدية طرابلس المركز ومديرية أمن طرابلس قسم المرور وشركة الخدمات العامة، وذلك للحد من إغلاق المسارات وعرقلة السير بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة.

وأكدت البلدية بأنه ستكون هناك إجراءات صارمة ضد المخالفين من أصحاب المركبات الآلية الذين يضعون مركباتهم على الأرصفة، والأماكن المحظورة من إيقاف السيارات ويتسببون في عرقلة السير اليومي مما يتسبب في الازدحام المربك لحركة السير الاعتيادية.

وبحسب البيان ستطال الإجراءات أيضًا المحال التجارية التي تكون على ناصية الطرق الرئيسية والمحاذية لجزر الدوران غير المطابقة لمواصفات الموقع والمكان مما يتسبب في عملية الازدحام وكذلك التعدي على الأرصفة وضمها لمصلحة المنشط التجاري.