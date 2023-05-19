الغرياني: ما قامت به الجهات الأمنية بشأن منع المرأة من السفر بدون محرم هو الصحيح للحد من الجريمة

ليبيا – علق مفتي المؤتمر الوطني العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني على ردود الأفعال بشأن قرار بعض الجهات الأمنية بمنع المرأة من السفر دون محرم، معتبرًا أن هناك أقلام في البلاد متربصة تنتظر بترقب وشوق على أُهبة الاستعداد لصدور أي قرار نافع وبه مصلحة للوطن أيًا كانت سواء مصلحة أمنية أو أخلاقية أو شرعية أو سياسية أو لها علاقة بالشرع والدين تكون متربصة ومترقبة لتنقض بجيشها بهدف تسفيه ما صدر وذمّه.

الغرياني قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد إن ما قامت به الجهات الأمنية هو الصحيح لأنه وسيلة للحد من الجريمة.

وأضاف: “هذا القانون قديم من عشرات السنين من عهد القذافي كان هناك قانون صادر للمنافذ ونقاط الخروج من البلاد أن المرأة لا تسافر دون محرم ولم يكون هناك أحد من هؤلاء الذين تسلطوا على القرارات الأمنية في ذلك الوقت ينطق بشيء ولم يكن هناك حقوق المرأة وحقوق انسان لكن عندما مبادئ فبراير اعطتهم الحرية استعملوها ضد القانون والشرع”.

وفي سياق آخر تطرق للتزوير الحاصل في الأرقام الوطنية للمواطنين، مثمناً جهود واهتمام النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة بالملف، داعياً اياهم الاستمرار في التحقيق في هذه المسألة.

وتابع “الموضوع حسب ما فهمنا من التصريحات الأخيرة من النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة أن الخلل في المنظومة ذاتها، وما دام المنظومة يمكن اختراقها من أي أحد ويضع فيها ما يريد، كل ما تصلح شيء غيرك يفسد اضعافه، الموضوع ليس بهذه البساطة ولا يتوقف على ما يفعله المسؤولين، والمهم إصلاح المنظومة قبل اصلاح الأسماء التي بها”.

وفيما يلي النص الكامل:

هناك أقلام في بلادنا متربصة تنتظر بترقب وشوق على أهبة الاستعداد لصدور أي شيء نافع وفيه مصلحة للوطن أيًا كانت سواء مصلحة أمنية أو أخلاقية أو شرعية أو سياسية أو لها علاقة بالشرع والدين تجدها متربصة ومترقبة تنقض عليها بجيشها لتسفيه ما صدر وتنقيصه وذمه وكل الاوصاف التي لا تليق يطلقونها عليه ويستعملون بعض الاساليب الرخيصة، كحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ويعلمون انها شعارات جوفاء لا معنى لها وأصحابها الذين يطلقونها لا يطبقونها وليسوا مقتنعين بها لكن يستعملونها في بلادنا عندما يريدون أن يقعوا علينا ضرر في وجه من الوجوه كما يستعملون شعار الإرهاب إن ارادوا التخلص من جماعات من الناس.

مسألة شعار حقوق الإنسان لا حقيقة لها، هذه المجموعات شنت حرب كبيرة تسفه اقرار الذي حصل من بعض الجهات الامنية التي تتعلق بسفر المرأة وهذا السؤال ورد من جهات كثيرة متعددة لدار الافتاء وخلفيته أنه في الاشهر الماضية جهات نيابية وامنية كشفت خلايا وشبكة كبيره من الفساد أخلاقي متعلق بتجارة القمور والمخدرات وفساد النساء والزنا واللواط والشذوذ الجنسي من بعض الشابات والشبان والإلحاد، هؤلاء الشابات والشباب الذين ضبطوا هم فعلا وقعوا في شبهات حول الإسلام وغير ملائمه ووجدوا الأديان الاخرى التي انتقلوا لها تحل اسئلة في عقولهم لا ليسوا كذلك، هم انتقلوا للإلحاد لأن فيه اباحية وليس فيه مسائلة، أي افعل ما شئت.

هذه الشبكة التي ضبطت من بعض النيابات وبالتعاون مع جهات أمنية وجدوا فيها جماعات وبعد التحقيق معهم اعترفوا بالأمور الشاذة ومن ورطنا في هذه المسائل يدلون ببيانات عن آخرين من النساء والبنات ولما تذهب الجهات الامنية للقبض عليهم من أجل التحقيق في هذه الجرائم التي وردت اسمائهن اثناء التحقيق يذهبون لبيوتهم ويسألوا عنهم ويقول اهلهم أن الفتاة هربت أو سافرت ولا نعلم عنها، ماذا يصنعون؟ تأخذ حقيبتها وتتجاوز الحدود عبر الطائرة ضمن الشبكة التي تعمل معها ولا تستطيع النيابة الوصول لهن وهذا معناه إفلات المجرم من العقاب ويبقى نسائنا وبناتنا ضحية للمتاجرة كتجارة الرقيق.

ما فعلته بعض النيابات من القبض عليهن وبعض الجهات الامنية هذا أمر مشروع ولما لم يتمكنوا من ذلك بعض الجهات الأمنية خاطبت المنافذ وقالوا لها المرأة إن أتت دون محرم أو زوج لابد ان تملأ بياناتها ولماذا سافرت من غير محرم لعل أن يكون هناك اشتباه! ما فعلته الجهات الأمنية هو الصحيح لأنه وسيلة للحد من الجريمة وثانياً هذا الذي فعلوه ليس جديد وهذا قديم من عشرات السنين من عهد القذافي كان هناك قانون صادر للمنافذ ونقاط الخروج من البلاد أن المرأة لا تسافر دون محرم ولم يكون هناك أحد من هؤلاء الناس الذين تسلطوا على القرارات الأمنية في ذلك الوقت ينطق بشيء ولم يكون هناك حقوق المرأة ولا حقوق انسان وعندما مبادئ فبراير اعطتهم الحرية استعملوها ضد القانون والشرع.

أنصح هؤلاء الناس الذين اشتركوا في هذه الحملة أن يراجعوا أنفسهم فيما يقولون وما يفعلون. وأنوّه بما صدر مؤخراً من طلب التحقيق في الرقم الوطني صدر من المستشار النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة أن هناك خروقات كبيرة فيه وتزوير للأرقام بعشرات الآلاف، أنبه واشكرهم على اهتمامهم وأطلب منهم الاستمرار في التحقيق في هذه المسألة لأننا تكلمنا عن ذلك وأشد على ايديهم.

المسؤول على الرقم الوطني التقيت معه وأبدى تعاون كبير وذكر أنه يعمل بكل ما يقدر. الموضوع حسب ما فهمنا من التصريحات الأخيرة من النائب العام ورئيس ديوان المحاسبة أن الخلل في المنظومة ذاتها وإن كان الأمر كذلك لا يصلح العمل الذي يقوم به والجهد الكبير الذي يقوم به جهاز في الرقم الوطني لن تكون له فائدة لأنه كل ما أصلحت له شيء، ما دام المنظومة يمكن اختراقها من أي أحد ويضع فيها ما يريد، كل ما تصلح شيء غيرك يفسد اضعافه، الموضوع ليس بهذه البساطة ولا يتوقف على ما يفعله المسؤولين على الرقم الوطني من المقابلة التي ذكروها هي مهمة لكن إن كان هناك اختراق بماذا تفيد؟ المهم إصلاح المنظومة قبل اصلاح الأسماء التي فيها.