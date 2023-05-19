أمين عام الجامعة العربية: الأزمات في ليبيا ما زالت قائمة بدون حل شامل

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن الأزمات في ليبيا وسوريا واليمن ما زالت قاقئمة بدون حل شامل أو تسوية نهائية

وعلق أبو الغيط، في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية قائلا: “الأزمة في ليبيا تمر حاليا بمرحلة جمود سياسي”.

وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية، أن حالة الجمود التي تمر بها ليبيا وسوريا واليمن تسمح بمقاربات جديدة وقد حدث بالفعل تحريك المياه الراكدة في عدد من هذه الأزمات.

وتنطلق القمة العربية، اليوم الجمعة؛ لمناقشة عدد من القضايا العربية على رأسها الحرب في السودان، بينما تشارك سوريا في اجتماعات القمة لأول مرة بعد 12 عاما من الغياب، وذلك بعد قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، باستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة له.