إسماعيل: ليبيا تبقى رهينة للمعادلة الإقليمية والتي تنتظر نتائج الانتخابات التركية

علق المتحدث السابق باسم مجلس الدولة الاستشاري السنوسي إسماعيل على موقف رئيس مجلس الدولة خالد المشري من إقالة رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، قائلاّ: ”إن اعتراض المشري يعود إلى علمه بوجود صراع داخل مجلس النواب موجّه ضد باشاغا، لأنه رفض تسيير الميزانية بقيمة 3 مليار دينار حيث قام وزّعها على المناطق الليبية بالتساوي، وهو ما فوّت الفرصة على بعض النواب الذين كانوا يرغبون بالسيطرة على حكومته”.

إسماعيل وفي تصريح إلى موقع تلفزيون “العربي”، عن وجود خيارين لحل الأزمة السياسية، الأول هو دمج هذه الحكومة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، أو الذهاب إلى حكومة مصغرة، مشيرًا إلى أن الخيار الأخير ينبغي أن يكون مدعومًا بتوافقات دولية.

واعتبر أن ليبيا تبقى رهينة للمعادلة الإقليمية والتي تنتظر نتائج الانتخابات التركية، وإلا فستبقى الأمور على ما هي عليه من حيث الانقسام، مشيرًا إلى أن فوز الرئيس رجب طيب أردوغان يسمح للحكومة التركية بالتفاوض بشكل أدق مع مصر، حول ضرورة حل الأزمة الليبية.