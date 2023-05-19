عمار: غرفة الإصلاح بالمنطقة الغربية نحجت في استبعاد عادل جمعة وقريبا وليد اللافي

ليبيا – علق آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار، على قرار هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، عادل جمعة.

عمار وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أضاف:” أن غرفة الإصلاح التي ينتمي لها الكثير من الرجال الشرفاء بالمنطقة الغربية ، تنجح في استبعاد عادل جمعة وقريبا إيقاف وليد اللافي وغيرهم من الفاسدين”.

وأشار عمار إلى أنه يملك و معلومات مؤكدة تفيد بأن الغرفة لها تواصل مع أسامة جويلي الذي اشترط إصلاحات مهمة لغرض تسوية الخلاف مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة وبعض الشخصيات.