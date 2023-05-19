بلومبيرغ: ليبيا تسعى لزيادة إنتاجها النفطي بـ8% وستضخ 1.3 مليون برميل نهاية 2023

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قالت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية إن ليبيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط بنحو 8٪ بحلول ديسمبر القادم، وهو مستوى من شأنه أن يرتفع بهإلى أعلى مستوى منذ أكثر من عقد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، أن أكبر منتج في شمال إفريقيا سيكون قادرًا على ضخنحو 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام.

وقال بن قدارة إن تجنب إغلاق الحقول وخطوات مثل تحسين رواتب عمال النفط ساعد بالفعل في زيادة الإنتاج بنحو الربع منذ يناير 2022 إلى 1.2 مليون برميل يوميًا الآن.

وأضاف بن قدارة أن استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في 45 مشروعًا ستسمح لمؤسسة النفط الوطنية برفع الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًافي غضون خمس سنوات، في حالة استمراره، مبينا أن الحكومة ستعرض حقوق تطوير حقول إضافية العام المقبل.

وقال بن قدارة إن المؤسسة الوطنية للنفط تستأنف إمدادات الغاز الطبيعي من مجمع مليته بعد الصيانة، لافتا إلى أن التدفقات يجب أن تظلمستقرة خلال السنوات الخمس المقبلة بعد العمل.

ووقعت المؤسسة الوطنية للنفط اتفاقا بقيمة 1.05 مليار دولار مع شركة (Eni SpA) الإيطالية لالتقاط الغاز الطبيعي المشتعل، وهو المشروعالذي من المفترض أن يبدأ العمل في عام 2025.

وتعمل الشركات العالمية في الدولة على توسيع الإنتاج في بعض مجالاتها الرئيسية مثل ودائع الواحة. وقال بن قدارة إن شركتي اينيالإيطالية و بي بي البريطانية من المقرر أن تبدأ عمليات حفر جديدة بنهاية عام 2024.