من لندن .. اللافي يبحث ملفات الدفاع والأمن في ليبيا

التقى مستشار وزارة الدفاع البريطانية، مارتن سامبسون، النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم الجمعة بالعاصمة البريطانية لندن، لبحث الدور البريطاني والتعاون الليبي في مجالات الأمن والدفاع.

ووفقا لإعلام المجلس الرئاسي، فقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين دولة ليبيا والمملكة المتحدة في مجالات التدريب والاستشارات المتعلقة بالدفاع وأمن الحدود وغيرها من المسائل ذات الصلة.

وتم التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأمن حدودها، وتعزيز قدرة الدولة الليبية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

أكد اللافي خلال اللقاء حرص المجلس الرئاسي على متابعة هذه المسائل وإعطائها الأولوية.

يشار إلى أن بريطانيا تعد من أبرز الدول المتدخلة في الملف الليبي، بما في ذلك المسار الأمني، عبر تواجد قواتها في عدة مواقع بغرب ليبيا، ومحاولاتها المتكررة بتمرير مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي لدمج المجموعات المسلحة ضمن مؤسسة الجيش تحت شعار إعادة هيكلة الجيش الليبي.