خارجية الدبيبة: نترقب وصول السفير السعودي وطاقم السفارة إلى طرابلس لمباشرة عملهم

ليبيا – صرح بدر خير الدين محمد شنيبة، مدير إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال، بأنه من المرتقب قدوم السفير السعودي لدى ليبيا والقائم بالأعمال وباقي طاقم السفارة لمباشرة أعمالهم رسميا بعد تجهيز مبنى السفارة.

شنيبة أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أن زيارة الوفد السعودي في 14 مايو، بخصوص السفارة السعودية في ليبيا، برئاسة عبد الله السدلان الشمري، رفقة وفد من كبار المسؤولين في ليبيا بغرض وضع الترتيبات النهائية وتقييم مبنى السفارة لإعادة فتحها ومباشرة أعمالها من جديد.

وتابع شنيبة: “هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية حكومة الوحدة الوطنية لإعادة فتح أبواب سفارات الدول الشقيقة والصديقة المعتمدة في ليبيا، بعد عودة الاستقرار إلى البلاد”.

وبحسب شنيبة فإن الخطوة تساهم في تعزيز العلاقات بين ليبيا والسعودية والتي تشهد تطورا ملحوظا في الآونة الأخيرة وتدفع بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق النفع للبلدين على الأصعدة السياسية والاقتصادية.

وأكد أن هذه الزيارة يعقبها قدوم السفير السعودي لدى ليبيا والقائم بالأعمال وباقي طاقم السفارة لمباشرة أعمالهم رسميا بعد تجهيز مبنى السفارة.