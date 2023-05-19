المنفي يدعو الدول العربية لدعم المصالحة الوطنية والمساهمة في انجاح الانتخابات

الوطن| رصد

دعا رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي” إلى دعم أوسع للجامعة العربية والاتحاد الأفريقي في إنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الحالي.

وقال المنفي خلال كلمة له في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة السعودية، اليوم الجمعة، إن على الدول العربية لعب دور مهم في المصالحة ودعم لجنة 5+5 العسكرية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وشدد المنفي في كلمته على ضرورة دعم لجنة 6+6 المنبثقة عن مجلسي النواب والدولة في التوافق على القوانين الانتخابية.

ودعا المنفي الأشقاء العرب لاتخاذ موقف موحد ضد القوات الأجنبية وخروج المرتزقة من ليبيا.

كما دعا جميع الأطراف للابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسام في ليبيا، مؤكدا دعم الجهود العربية والفردية في دعم التوافق العربي ولم الشمل العربي.