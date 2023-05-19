المستشار صالح: أتوقع إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

توقع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن “تصل لجنة 6+6 إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي”، مؤكدا أن “المطالبة بقاعدة دستورية لإجراء الانتخابات هو ضحك على الليبيين”.

وأضاف المستشار صالح، في لقاء متلفز، أن “الإعلان الدستوري هو حل مؤقت إلى حين إنشاء دستور رسمي للبلاد”، متابعا: ”في ليبيا لا يوجد أحزاب حقيقة إلى الآن والقوة الفاعلة هي الأعراف الاجتماعية من مشايخ وحكماء للمناطق”.

وشدد على “ضرورة خروج كافة المقاتلين والمرتزقة الأجانب فورًا، مطالبا بعدم إقصاء أحد من الترشح إلى الانتخابات والقاضي هو الصندوق”.

ودعا المستشار صالح ، الليبيين إلى الابتعاد عن اختيار المرشحين وفق قبائلهم، متوقعا أن الانتخابات ستجرى قبل نهاية السنة نسبة كبيرة.

وأوضح أنه “يجب أن تكون هناك جهة محايدة تشرف على الانتخابات لضمان نجاحها وقبول جميع الأطراف بنتائجها”.