إسماعيل: شركة الخدمات العامة تواصل إزالة التعدّيات على المخطط العام بمنطقة جامع الصّقع

ليبيا – أكد رئيس شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل، أن شركة الخدمات العامة طرابلس تواصل بالتعاون مع الجهات الفنية المختصّة وجهاز الرّدع والحرس البلدي في إزالة التعدّيات على المخطط العام بمنطقة جامع الصّقع وإعادته لوضعه الطبيعي بحسب المخطط العام المعتمد.

إسماعيل وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما”، أوضح أن الحملة الجارية بالموقع الآن بدأت من كوبري جامع الصّقع وتتواصل حتى الإشارة الضوئية بن عاشور ،مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز نسبة الإنجاز 80 %.

وأضاف:” عقب الانتهاء من إزالة العشوائيات والمستغلّين للفضاءات العامة بجامع الصّقع سننتقل لمنطقة زاوية الدهماني لتوسعة الطريق الرابط ما بين الإشارة الضوئية الجرابة وحتى جزيرة المدار لحل مشكلة المختنقات المرورية ومنع مثل هذه التعدّيات”.