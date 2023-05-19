القمة العربية تؤكد أهمية التسوية السياسية والمصالحة الوطنية في ليبيا

الوطن/رصد

أكّد مشروع البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة بالسعودية، التزام القادة العرب بوحدة ليبيا ودعم جهود الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية في البلاد، مع صون أموالها وأصولها الخارجية والحفاظ على سلامة منشآتها النفطية، إلى جانب تأكيد أهمية المصالحة الوطنية الشاملة.

وناقش القادة في القمة العربية عدة بنود مرتبطة بالملف الليبي، متمثلةً بتأكيد الالتزام بوحدة وسيادة دولة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض أنواع التدخّل الخارجي كافة،وتأكيد دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل إيجاد تسوية سياسية تأسيسًا على الاتّفاق السياسي الليبي الموقّع في 2015 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تؤكّد ملكية الليبيين وحدهم للعملية السياسية.

كما تمت مناقشة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (‫5 ‏+ 5) والحفاظ على استقلالية قرارها ،من أجل تثبيت قرار وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسّستين الأمنية والعسكرية تحت سلطة تنفيذية واحدة، والتأكيد على أهمية المصالحة الوطنية الشاملة في تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وإنهاء حالة الانقسام.

وتم التطرق لبند حماية مقدّرات ليبيا وأموالها وأصولها في البنوك والدول الأجنبية، بما يتيح تنميتها إلى حين رفع التدابير الدولية المقرّرة بشأنه.