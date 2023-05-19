الرئيس المصري: يجب أن تتحرك الدول العربية بشكل مشترك لتسوية أزمة ليبيا

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بالقمة العربية التي انطلقت اليوم الجمعة بمدينة جدة السعودية، على ضرورة تحرك الدول العربية بشكل مشترك لتسوية أزمة ليبيا.

وقال السيسي: “اشتعلت أزمة جديدة في السودان الشقيق تنذر، إذا لم نتعاون في احتوائها، بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة، كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى”.

وأضاف: “الاعتماد على التكامل بيننا واجب ومسؤولية وتطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يجب أن يمتد لما يتعلق بالقضايا العالمية والتعامل مع المؤسسات العالمية”.

وتابع: “لقد مرت منطقتنا، خلال السنوات الأخيرة، بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق، أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب، القلق الشديد، على الحاضر ومن المستقبل”.

واستطرد: “لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها فلا يستقيم أبدا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التي تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود”.

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