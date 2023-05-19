رئيس مصلحة التخطيط العمراني: ديوان المحاسبة أوقف حسابات المصلحة دون أي مبرر منطقي

أكد رئيس مصلحة التخطيط العمراني عبد الحكيم السلطني أن ديوان المحاسبة أوقف حسابات المصلحة دون أي مبرر منطقي، على الرغم من عمل المصلحة بكل شفافية وتقديم كل المستندات والبيانات والمعلومات لديوان المحاسبة حسب طلبهم.

السلطني رجح في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أن قرار الديوان تم بناء على أسباب شخصية ودوافع خاصة لبعض الموظفين ولا علاقة له بشفافية العمل والتعاقد داخل المصلحة لا من قريب أو بعيد.

ونوه إلى أن مصلحة التخطيط العمراني تعمل بشفافية في جميع مدن ليبيا، وعمليات التعاقد فيها تتم بناء على إجراءات واضحة وشفافة عبر رئاسة مجلس الوزراء وطبقا للجنة عطاءات يشكلها وزير الإسكان والتعمير.

وأوضح أن دور المصلحة يقتصر فقط على عملية توقيع العقود بإذن الوزارة وبموجب محاضر فض مظاريف وترسية،لافتًا النظر إلى أن إدارة المصلحة حرصت أن تكون العقود بأقل من الأسعار الاسترشادية المعتمدة من حكومة تصريف الأعمال التي تصدر بناء عليها بعض المؤسسات تكليفات مباشرة.

السلطني قال إن جهود معالجة الأوضاع العمرانية في البلاد أصبحت معطّلة الآن بسبب قرار ديوان المحاسبة ،منوهًا إلى أن المصلحة أحالت المسألة إلى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ووزير الإسكان من أجل إخلاء مسؤوليتها عن هذا التعطيل.