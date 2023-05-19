ملف الطاقة المتجددة.. محور لقاء التومي والسفير الألماني

ليبيا – استقبل وزير الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي، سفير جمهورية الألمانية الاتحادية ميخائيل أونماخت.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي نتائج الزيارة التي أجراها الوزير لجمهورية ألمانيا خلال شهر مارس السابق.

كما بحث المجتمون المشروعات التي تعمل عليها الوزارة بالتنسيق مع السفارة الألمانية وبالشراكة مع مؤسسة التعاون الألماني GIZ والتي تعتبر أحد أهم الشركاء الدوليين في مشروع التحول نحو اللامركزية.

وتطرق المجتمعون إلى أهمية بيان عمداء بلديات ليبيا بشأن الحقوق والمكاسب القانونية للبلديات من حيث الاختصاصات والصلاحيات والموارد اللامركزية والذي أصدره عمداء بلديات في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية لعام 2023 والذي أكد فيه عمداء بلديات ليبيا على التمسك بما تحقق من مكتسبات نتيجة تفعيل قانون نظام الإدارة المحلية سواء فيما يتعلق من اختصاصات تم نقلها والاختصاصات التي تعمل حاليا الوزارة على تمكين البلديات منها وأيضاً المكتسبات المتعلقة بالإيرادات المحلية من حيث تحصيلها محلياً وإعادة ضخها في الاقتصاد المحلي.

من جانبه،أكد السفير أهمية صون مكتسبات الإدارة المحلية والاستمرار في تمكين البلديات من اختصاصاتها والتمسك بمسار التحول إلى اللامركزية وحماية هذا المسار بكافة الطرق القانونية والدستورية.

وتناول المجتمعون جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين ومن أهمها ملف الطاقة المتجددة والذي تعمل ليبيا دخول هذا المجال بقوة بالتعاون مع مؤسسة التعاون الألماني على تهيئة البنية التحتية سواء التشريعية أو الموارد البشرية بما يضمن تحقيق نجاحات حقيقية عند المباشرة بالتنفيذ .

وشدد على وجود رغبة حقيقية لدى الشركات الألمانية للدخول إلى ليبيا في هذا المجال.

وناقش التومي وأونماخت جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي التي يقوم بها من أجل إنهاء المراحل الانتقالية وتنفيذ الانتخابات.

وشدد المجتمعون على أهمية دعم جهود المبعوث الأممي وتدعيمها.

وفي ختام الاجتماع،تم التأكيد على ضرورة استمرار التواصل والمتابعة للملفات التي يتم العمل عليها بشكل مشترك وبحث سبل تطوير آفاق التعاون.

هذا وحضر الاجتماع من الجانب الألماني كريستيان كراوسي المسؤول عن التعاون، ومن جانب الوزارة أيمن بالقاسم نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية،ومنصف المختار مدير إدارة النفايات الصلبة والسائلة،وشادية عريبي مدير مكتب التعاون وشؤون المنظمات.