منظمات حقوقية تدعم قرارات اعتقال المطلوبين بارتكاب جرائم في ليبيا

الوطن/رصد

رحبت كلّ من منظمة رصد الجرائم، ومركز مدافع لحقوق الإنسان، ومنظمة محامون من أجل العدالة، في بيانٍ مشترك، بالإعلان الأخير للمحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار أوامر قبض ضدّ مشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية في ليبيا.

وحثّت المجتمع الدولي على دعم الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة الجناة وتحقيق العدالة للضحايا، عن طريق اعتقال المشتبه فيهم المطلوبين.

وشددت المنظمات على تقديرها التزام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتعزيز المشاركة مع السلطات الليبية، وكذلك المجتمع المدني في ليبيا، مع التأكيد على أنه بدون بيئة آمنة وتمكينية للمجتمع المدني في ليبيا، لا يمكن بناء أواصر تعاون حقيقي.