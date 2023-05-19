“المنفي” يدعو بقمة جدة لموقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في كلمته بالقمة العربية التي عقدت اليوم الجمعة في مدينة جدة السعودية، إلى تبني موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا.

وطالب المنفي، الدول العربية بتبني موقف موحد يعمل على رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة.

وأكد محمد المنفي أن المجلس الرئاسي يواصل بالتنسيق مع البعثة الأممية ولجنة 5+5 العمل على توحيد المؤسسة العسكرية ويدعم خطوات مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة 6+6 للتوافق حول القوانين الانتخابية.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن طموح بلاده في دور أوسع للجامعة العربية بليبيا من خلال دعم جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات العامة في العام 2023 ووضع آلية ليبية خالصة لإدارة الموارد.

وطالب المنفي، بتوظيف أي حوار لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الحوار السياسي لتحقيق هدفها الذي يرمي إلى تعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية والابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا.

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ولفت إلى أهمية استكمال الحوار بين جميع الأطراف، مؤكداً عزم المجلس الرئاسي على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية العام الجاري، والمُضي بمشروع المصالحة الوطنية، كما طالب بالابتعاد عن كل ما يتسبب في الانقسامات.

وتطرق المنفي في كلمته، إلى القضية الفلسطينية، داعياً إلى تنفيذ قرارات الجامعة العربية الداعمة للشعب الفلسطيني وقيام دولته المستقلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن الدولة الليبية ستظل داعمة لفلسطين، ورافضة أي تغيير لوضع القدس، وتدين ما يتعرض له المسجد الأقصى من تعديات.

وحول الأزمة السودانية، أبدى المنفي، استعداد ليبيا للانخراط في جهود حل أزمة السودان بما ينهي الاقتتال بين الأخوة ويحفظ الاستقرار في المنطقة.