الصغير: كلمة المنفي في القمة العربية بها مغالطات رهيبة ومصطلحات يجهل معناها

انتقد حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق، كلمة محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في القمة العربية المنعقدة في جدة.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “من كتب كلمة المنفي يجهل ألف باء المحافل الدولية والقمم، بها كمية مغالطات رهيبة واستخدام لمصطلحات يجهلون معناها وتوقيت استخدامها”.

وقال محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي:” نطمح لدور أوسع للجامعة العربية بإنجاح الاستحقاق الانتخابي والمصالحة خلال العام الحالي.

وأضاف المنفي، في كلمته بالقمة العربية المنعقدة بمدينة جدة: نسعى لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في ليبيا خلال العام الحالي، كما يواصل المجلس الرئاسي بالتنسيق مع البعثة الأممية ولجنة 5+5 لتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأكد المنفي، أن المجلس الرئاسي يدعم خطوات مجلسي النواب والدولة من خلال لجنة 6+6 للتوافق حول القوانين الانتخابية، ويدعم أيضا تحقيق التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة، مباركاً جهود السعودية لحل شامل في اليمن الشقيق.

ودعا المنفي، الأشقاء العرب لاتخاذ موقفاً موحداً تجاه الأوضاع في ليبيا ورحيل المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، مشددا على ضرورة وقف التدخلات السلبية ودعم الاستقرار في ليبيا.

ودعا المنفي، إلى دعم تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الاتفاق السياسي، فالشعب الليبي ارتبط ارتباطا وثيقاً في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأوضح المنفي، أن موقف ليبيا ثابت في دعم صمود الشعب الفلسطيني، متابعا:” نسعى لتعزيز الشرعية السياسية عبر انتخابات برلمانية ورئاسية، وندعم كل الجهود لرأب الصدع ونبذ الخلافات بين دولنا”.

واستطرد المنفي:” مستعدون للانخراط في جهود حل الأزمة السودانية لوقف الاقتتال”.