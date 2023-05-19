الكبير: جنون السلطة قاد باشاآغا إلى انتحار سياسي ونهاية متوقعة لمغامراته غير المحسوبة

ليبيا – أكد المحلل والناشط السياسي من الجنوب الليبي، وسام الكبير،أن قرار إيقاف فتحي باشآغا وإقالته يتداول منذ أكثر من شهر في أروقة صناع القرار في شرق ليبيا وليس له علاقة بأي تسويات جديدة فيما يتعلق بمفاوضات قادمة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة.

الكبير وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي 21″، أضاف:” إيقافه الآن هو خطوة للتخلص من باشاآغا من قبل البرلمان حيث أصبح وجوده يشكل عبئا لا فائدة منه في المعادلة السياسية في شرق البلاد بعد فشله في كل مراحل تشكيل الحكومة، إضافة إلى وجود خلافات في النواحي المالية وآليات الصرف بين باشاآغا ومجلس النواب”.

وتابع الكبير حديثه: “أما مصير باشاغا سياسيا فأعتقد أن جنون السلطة قاده إلى انتحار سياسي ونهاية متوقعة لمغامراته غير المحسوبة لذا من الصعب جد أن يعيد إنتاج نفسه بعد هذا الفشل والسقوط المشين”، وفق تعبره.