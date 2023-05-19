بينها ليبيا.. بوتين يؤكد دعم الحلول السلمية للأزمات في 4 دول عربية

الوطن/ رصد

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اهتمام روسيا بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية من أجل مواجهة التهديدات والتحديات الحديثةبشكل فعاّل، مشيرًا إلى دعم بلاده الحلول السلمية للأزمات في السودان واليمن وليبيا وسورية، مع الاحترام الثابت لسيادة الدولة وأحكامالقانون الدولي القائمة.

وقال بوتين في برقية بعثها للمشاركين في القمة العربية المنعقدة اليوم الجمعة في جدة، إن روسيا تولي تقليديًا أهمية كبيرة لتطوير العلاقاتالودية وتعاون الشراكة البناءة مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك في إطار الحوار مع جامعة الدول العربية، من أجلالاستجابة للتهديدات والتحديات التي تواجه الإنسانية الحديثة، بشكل فعال.

وأضاف أن روسيا ستستمر في تقديم كل مساعدة ممكنة لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس المقاربات المنصوص عليها فيقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك مبادرة السلام العربية التي تستضيف صاحبتها المملكة العربية السعودية، القمة الحالية لجامعةالدول العربية.

ورأى بوتين أن مواصلة توسيع التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والدول العربية يلبي مصالح البلاد المشتركة بشكل كامل، حيث يتماشى معبناء نظام أكثر عدلا وديمقراطية للعلاقات الدولية، يقوم على مبادئ تعدد الأقطاب والمساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة للجميع.