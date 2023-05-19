“اللافي” يبحث في لندن سبل تعزيز التعاون بين ليبيا وبريطانيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، اليوم الجمعة بالعاصمة البريطانية لندن، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية، مارتن سامبسون.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين دولة ليبيا والمملكة المتحدة في مجالات التدريب والاستشارات المتعلقة بالدفاع وأمن الحدود وغيرها من المسائل ذات الصلة.

وأضاف المكتب الإعلامي أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأمن حدودها، وتعزيز قدرة الدولة الليبية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة.

وأشار إلى أن اللافي، أكد بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، خلال اللقاء حرص المجلس الرئاسي على متابعة هذه المسائل وإعطائها الأولوية.

وكان اللافي، بحث أمس الخميس العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة، وسبل تعزيزها مع وزير الدولة البريطاني اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة وشؤون الكومنولث.

وأثنى النائب بالمجلس الرئاسي خلال اللقاء على العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ودور المملكة المتحدة الإيجابي في مسار برلين، ودعم العملية السياسية، وجهود توحيد المؤسسات.

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من جهته عبر الوزير البريطاني حرص بلاده على دعم ليبيا في هذه المرحلة، والوقوف مع خيارات الليبيين، ودعم الجهود المتخذة في مسار المصالحة الوطنية، من قبل المجلس الرئاسي، لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في ليبيا.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التشاور والتنسيق السياسي لتوحيد المواقف، والجهود الدولية من أجل دعم وحدة ليبيا واستقرارها، وإنجاح العملية السياسية وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة في ظروف آمنة يقبل بنتائجها الجميع.